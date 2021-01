PAU LOPEZ 6

Un po' goffo nel primo tempo e timido sul gol della bandiera calabrese. Però sventa il 2-3 e il patema finale

MANCINI 6

Zona bianca per 80 minuti. Poi perde la concentrazione e manda in porta Messias. Corre a ringraziare Pau

SMALLING 6,5

Vaccino essenziale per tutta la difesa. Anticipa col pensiero Simy e non crolla mai

IBANEZ 6,5

Non abbassa mai lo sguardo nell'ostico duello brasiliano con un Messias in formato miracolo (62' Kumbulla 6: allenamento vista mare, non sempre brillante)

KARSDORP 6,5

L'assist basso stavolta porta al rigore guadagnato da Mayoral. Sta in forma crossfit e i compagni lo cercano appena possono

VILLAR 7

Nella città fondata da Pitagora applica teoremi matematici da professore. Da uno di questi nasce il gol dell'1-0. Un trottolino spagnolo che non si ferma più

CRISTANTE 7

Bryan torna Mr.Brain: inventa, copre, prova il tiro. Gara da capitano. (80' Veretout ng)

BRUNO PERES 6

Prende un giallo evitabile e sbaglia qualche linea di passaggio. Ma nel finale tira fuori la specialità della casa: il salvataggio sulla linea

CARLES PEREZ 5,5

Dopo 6 mesi torna titolare in A. Potrebbe osare, ma pecca di errori superficiali. Assicura copertura ma in gare così dovrebbe fare la voce grossa.

MKHITARYAN 7,5

Un Mkhitaryan Fund che copre ogni debito. Assist al bacio per Mayoral, rigore di ghiaccio e il solito contributo di saggezza calcistica. (63' Pellegrini 6: prova due volte a calare il poker e si prende un giallo)

MAYORAL 8

Borja Miseria che Mayoral. Arriva puntuale sul cross di Miki, segna un gol favoloso da fuori e si guadagna il rigore dello 0-3. Fonseca sorride. Cena pagata. (83' Dzeko ng)

FONSECA 7

Rende tutto facile e gestisce perfettamente il turn over in vista delle due gare di fuoco con Inter e Lazio. E ora Paulo punta ancora più in alto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 05:01

