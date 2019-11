PAU LOPEZ 6

Trema nei primi minuti concedendo pure qualche errore banale coi piedi. Su quello, clamoroso, di Fazio non può nulla. Tanto meno sul colpo di testa ravvicinato di Thuram

SANTON 6

Impegno e dedizione soprattutto in fase di spinta, ma dalla sua parte arriva il cross di Thuram che porta all'autogol. Cresce nella ripresa

SMALLING 6,5

Il muro inglese non crolla nemmeno in Germania. Chiusure alla Rio Ferdinand e una calma ammirevole di fronte al pressing del Borussia

FAZIO 5,5

Bug madornale in occasione dell'autogol. Ma il Comandante si fa perdonare pareggiando. Commette altri errori, compresa la dormita ne finale

KOLAROV 5,5

Impacciato e stanco nel primo tempo. Pure lui trova riscatto quando mette sul piede di Fazio il pallone del pari

MANCINI 5,5

Paga dazio con la stanchezza e resta troppo schiacciato di fronte al martello di Rose (14' st Diawara 7: impatto decisivo, e ritmo alto come vuole il mister)

VERETOUT 6,5

Una forza della natura che nella ripresa si scontra con un gigante come Zakaria. Dominante, ma nel finale paga la statura

ZANIOLO 6

Sfiora il quinto di fila con un bel colpo di testa, ma solo nel secondo tempo diventa prepotente sulla fascia come al solito (31' st Under 5,5: poco incisivo)

PASTORE 6

Il tango parte dopo mezz'ora anche se è meno travolgente rispetto alle ultime uscite. Va vicino al gol due volte (35' st Perotti 5: entra nervoso e poco coraggioso)

KLUIVERT 5,5

Veloce, forse troppo visto che sbanda pure lui in alcune ripartenze

DZEKO 5,5

Toglie la maschera, ma si scopre morbido in area avversaria. Meglio in fase di sponda. Stanchissimo

FONSECA 6

Primo tempo di sofferenza, ma ci sta visto il tour de force. Nella ripresa rivede la sua Roma di pura personalità. Non basta.

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

