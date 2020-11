PAU LOPEZ 6

Notte di umidità e pochi spaventi. Il portiere del giovedì si riposa

SPINAZZOLA 6

Sacrificato e sacrificabile vista l'emergenza in difesa. Ha una gran voglia di spingere (18' st Mkhitaryan 6,5: al primo pallone che tocca si guadagna un rigore, poi brilla ancora. Magic moment)

CRISTANTE 6

Ennesimo straordinario. Valuta male una palla alta, per il resto se la cava da tuttofare

JUAN JESUS 6

Il Lupo ritrova il branco, ma non c'è bisogno di ringhiare contro gli attaccanti del Cluj

BRUNO PERES 6

Scalda un po' l'ambiente da film di Bram Stoker con una discesa improvvisa nei primi minuti. Nel finale getta via un assist d'oro di Milanese

DIAWARA 6

Vecchi pregi e antichi difetti. Perde tanti palloni, ma ne recupera altrettanti (31' st Milanese 6,5: come all'andata, ma l'assist stavolta è per Peres e non per Pedro)

VILLAR 7

Tutti in campo lo cercano, lui ripaga facendo correre il pallone e colorando di blu il sangue del cuore del centrocampo. E ora?

CALAFIORI 6,5

Esordio europeo e un po' di emozioni, però se la cava e mette in mezzo pure due bei palloni

PEREZ 5,5

Confuso, frettoloso. Se continua così sarà dura scalare le vette Pedro e Mkhitataryan (38' st Tripi ng: altro esordio tra i grandi)

PELLEGRINI 6

Un tacco in area, due buone verticalizzazioni e il solito apporto di stile. Non è ancora al top però.(1' st Veretout 7: tre minuti e sblocca il risultato con una punizione deviata. Un altro quarto d'ora e segna il rigore della serenità)

MAYORAL 6

Spalle alle porta fa tutto bene, e ha il merito di impegnare seriamente Balgradean in due occasioni (18' st Dzeko 6: rodaggio in vista di Napoli)

FONSECA 7

Tantissime assenze e poche motivazioni. Eppure centra la 5° vittoria e si prende i sedicesimi. Bravo nella gestione del turn over. Ora testa al Napoli.



