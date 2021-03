PAU LOPEZ 6

Niente toppa sui due gol, evita un passivo più pesante con una bella respinta di piede

MANCINI 5,5

Il magic moment si interrompe. Colpe su entrambi i gol nonostante provi a suonare la fanfara in avanti

IBANEZ 4,5

Non ha né l'esperienza di Smalling né l'abilità di costruzione di Cristante. Sul rigore si rivede quell'Ibanez del derby

KUMBULLA 4

Acerbo e sconsolato come nella poesia di Leopardi. Man lo travolge, seguono l'esempio Hernani e Kurtic appena vedono la ferita aperta (59' Cristante 6: rispedisce Ibanez a sinistra e prova a riportare equilibrio. E' troppo tardi però)

BRUNO PERES 4

Sgualcito in difesa quando buca su Mihaila, impacciato davanti dove va ad infilarsi spesso in campi minati senza uscita. Si fa pure squalificare. (59' Reynolds 5,5: esordio a stelle e strisce. Ma nella giornata peggiore)

VILLAR 4,5

Portatore di palla a tutti i costi. A volte è un bene, ma quando manca la lucidità diventa un danno (79' Diawara ng)

PELLEGRINI 5

Avvio buono con giallo rigore al momento della conclusione. Poi prova a sganciarsi dalla mediana senza fortuna alcuna (79' Mayoral ng)

SPINAZZOLA 5,5

Arco e frecce sono sempre calde. Ma non centra il bersaglio e non trova il supporto dei compagni

PEDRO 4

Que Pasa? L'ex stella del Barcellona si è offuscata di colpo. Qualche colpo da circo non basta a far passare lo sgomento (59' Perez 6: impegna Sepe con un tiro da fuori, ed è una notizia)

EL SHAARAWY 5,5

Dopo il mattone per la Piramide europea prova a far valere il marchio del Faraone pure in campionato. Tentativi vani nonostante la voglia

DZEKO 4,5

Dopo due mesi esce dalla penombra. Ha ancora occhi socchiusi e gambe intorpidite e non è mai pericoloso tranne in un paio di sponde

FONSECA 4,5

Stanca, ma non basta come alibi. Quando la Roma ha giornate no crolla al tappeto senza reazione. Ora la corsa Champions si complica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA