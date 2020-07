PAU LOPEZ 6

Niente miracolo su De Vrij e Lukaku, poi solo qualche occhiattaccia e un giallo

MANCINI 6

Dopo i rimproveri a Zaniolo prova a farsi in quattro per la squadra mostrando più luci che ombre

IBANEZ 7

Si prende il microfono da frontman della difesa e fa venire voglia di ringraziare Petrachi. Altra prova di personalità (74' Smalling 6: si riprende il palco per le ultime canzoni)

KOLAROV 6

Si addormenta su De Vrij, poi avvia l'azione del pareggio anche se l'intervento su Lautaro è molto dubbio

BRUNO PERES 6

Il solito cinepanettone: battute audaci in avanti, ma in fase difensiva ha davvero poco spessore. Pregi e difetti conosciuti. Ma esci dalla sala col sorriso

DIAWARA 6

Nel primo tempo ci si accorge di lui solo per due svarioni, poi riprende la giusta posizione (68' Cristante 6: leggermente più spigliato)

VERETOUT 7

Ha Gagliardini e Barella in pressione ma spesso se ne libera come un pitbull e va pure vicino al gol

SPINAZZOLA 5

Ha una gran voglia di rivalsa contro chi lo ha bocciato. Parte bene trovando pure il primo gol in A. Rovina tutto col rigore folle nel finale

MKHITARYAN 7,5

Morde come un cobra ogni pallone che gli passa vicino. Il gol sembra un'azione di Holly e Benji. (83' Perez ng)

PELLEGRINI 5

Dovrebbe prendere per mano la Roma, invece è il primo a camminare spaesato sul prato dell'Olimpico. Nessuna intuizione degna di nota (83' Perotti ng)

DZEKO 7

Si perde tra pensieri, riflessioni e qualche vaffa a Pellegrini. Poi inventa l'assist per Spinazzola e si prende il 90% del merito per il raddoppio di Mkhitaryan. Conte si sarà mangiato le mani

FONSECA 6,5

Va vicino alla prima vittoria contro una squadra che lo precede. Paga l'ennesimo errore individuale, ma la sua Roma ora sembra avere una identità. Peccato sia tardi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Luglio 2020, 05:01

