PAU LOPEZ 6

Incolpevole sul gol, decisivo in uscita

SANTON 5,5

Troppo bon ton. Dalla sua parte si passa con facilità

MANCINI 6

Regala palloni e incertezze, poi combatte

SMALLING 6

Balbetta troppo nel primo tempo, poi si riprende ma rischia grosso nel finale

KOLAROV 6

In fase di spinta c'è. Sul gol di Faraoni, però, resta di sasso

DIAWARA 6

Gestisce il traffico, ma resta troppo timido e schiacciato

VERETOUT 6,5

Animo da Peaky Blinders e solita gara di sostanza e stile

UNDER 5

Ancora indietro, ancora flop (21' st Mkhitaryan 6,5: colpo della sentenza)

PELLEGRINI 7,5

Altro assist spaziale e giocate sopraffine. Un leader

KLUIVERT 6

Salva il voto con il gol. Usi di più la testa (34' pt Perotti 7: un rigore di ghiaccio e sale. Come dolcetto l'assist finale)

DZEKO 7

Indispensabile: sempre nel vivo del gioco e si procura il rigore del sorpasso. (41' st Fazio ng)

FONSECA 7

Voleva dominare, soffre ed esce esultando. Risultato pesante su un campo durissimo per tutti

(F.Bal.)

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

