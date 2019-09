PAU LOPEZ 6

Fortunato lo è di certo (quinto palo in due partite), ma sembra impreparato sui due gol di Berardi.

FLORENZI 6

Dopo gli ettolitri di sudore spesi in campo nelle prime due giornate, oggi può finalmente allargare le branchie e godersi i movimenti di una squadra che sa come muoversi. Errorino sul 4-2. (28' st Spinazzola ng: esordio soft)

MANCINI 6

Progressi importanti in fase tattica, nel finale un po' disattento.

FAZIO 5,5

Per il Comandante la serata sembra passare liscia come l'olio tra una spallata a Berardi e un ruggito a Defrel. Decisamente un'altra storia la ripresa quando cala l'attenzione e Berardi gli sfugge troppe volte. Resta il leader di un reparto da registrare.

KOLAROV 6,5

Interviene come un chirurgo tra le linee disordinate di Duncan e Berardi senza esagerare. Incursioni come al solito interessanti. Dietro, però, serve maggiore attenzione.

VERETOUT 7

Air Jordan fa subito volare la regia utilizzando muscoli e dinamismo. Anche quando sbaglia (e capita) corre a rincorrere errori e avversari.

CRISTANTE 6,5

Dodici minuti per aprire il buffet del gol. Il suo colpo di testa infrange subito le speranze del Sassuolo e riscatta un mese scialbo.

MKHITARYAN 7,5

Esordio boom dell'armeno. Al 22' infila Consigli di sinistro facendo deflagrare l'Olimpico. Parla sette lingue, ma quella che universalmente capisce meglio è la comunicazione coi piedi. Che giocatore.

PELLEGRINI 7,5

Pennellate da Monet per la testa di Cristante, i piedi di Mkhitaryan e Kluivert. Lorenzo fa vedere le stelle quando è più vicino alle costellazioni d'attacco. (39' st Pastore ng: fischi, evitabili. Ma si divora un gol mastodontico)

KLUIVERT 7,5

A sorpresa strappa la fiducia del governo Fonseca. La ripaga alla grande. Segna, fa segnare e rincorre gli avversari. Applausi. (27' st Zaniolo 6,5: voglia di spaccare, ma ha poco tempo).

DZEKO 7

Edin non tradisce. Primo tempo sontuoso, poi si divora la doppietta. Ma è leader assoluto del reparto.

FONSECA 7,5

Dimenticate le incertezze di fine agosto ecco il bel gioco chiesto dal portoghese e la prima vittoria in campionato . Nei primi 35 minuti la sua Roma è una schiacciasassi. La fase difensiva, però, è ancora da registrare.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

