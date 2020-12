PAU LOPEZ 6

Dopo le notti fredde in Europa si scalda in campionato con un intervento decisivo nei primi secondi su Palacio. Poi si arrende solo all'amico Cristante.

KUMBULLA 6,5

Abbassa la sbarra e non fa passare nemmeno quelli col Telepass. Prestazione puntuale (22' st Smalling 6: altri minuti nelle gambe per un rodaggio ora completato)

CRISTANTE 5

Ci si abitua, ma non ci si snatura. Al centro della difesa sbanda tre volte ed è autore di un autogol da Gialappa's Band.

IBANEZ 7

Il Romulos di Brasile non abbassa mai il livello di furore. E' il segretario di una fascia sinistra che stravince in tutte le sedi

KARSDORP 6,5

E' attento dietro, è pericoloso davanti quando confeziona per Mkhitaryan un regalo di Natale in anticipo

VILLAR 7

Età da matricola, portamento da Professore. Non sbaglia una trama (46' st Diawara ng)

VERETOUT 7

Non solo motore, ma pure paraurti, ruote e frizione di un centrocampo che soffre la sua assenza. Ci mette pure il gol del poker nel cesto (36' st Perez ng)

SPINAZZOLA 7,5

Prestazione in 4K per Leo delle meraviglie. Corre, regala assist, cerca il gol e copre pure discretamente bene. C'è di meglio in Italia? (46' st Calafiori ng)

PELLEGRINI 8

Torna Magnifico e decisivo dopo una settimana difficile. Zittisce gli odiatori da tastiera con una prova sontuosa tra gol, assist e trame di un tempo

MKHITARYAN 8

Risuona di nuovo l'Armenian Rhapsody che ammalia il Bologna e fa godere i compagni. Totale dominio in ogni duello.

DZEKO 7

Inizio da Superman quando mette lo zampino sui primi due gol. Poi diventa Clark Kent quando se ne divora altri due. Ripresa da pivot. (36' st Mayoral 6: coglie un palo)

FONSECA 7,5

In panchina Campos, in campo però c'è tutto il lavoro di Paulo che si gode un dominio senza storia



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

