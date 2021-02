PAU LOPEZ 6

Attento sui pericoli poco convinti di Lapadula e Barba. Sempre lucido

MANCINI 6

Superstite del cataclisma difensivo. Suda con Lapadula, ma pure con Fazio

FAZIO 5,5

Comandante in licenza. L'argentino, mai impiegato fino a ieri in campionato, è arrugginito e si becca un giallo dopo 20 minuti sbagliando pure facili appoggi. Meglio nella ripresa (71' Juan Jesus 6: attento su Tello)

SPINAZZOLA 6,5

Costretto qualche passo indietro, non rinuncia ai break ma li deve centellinare. Multitasking.

KARSDORP 5

Un po' svagato soprattutto quando c'è da tenere la linea del fuorigioco. In fase di spinta impatta sul muro e svirgola al cross (71' Pedro 5,5: scalpita in panchina, poi entra e non si fa notare)

VERETOUT 5

Un'ora di fatica, non trova lo spiraglio giusto e va spesso fuori posizione (58' Dzeko 5: dovrebbe spaccare il mondo, si limita alle sponde)

VILLAR 6

Parte da veterano: solido in fase di copertura, ambizioso in quella offensiva. Ma il pressing campano è duro pure per lui e finisce in difficoltà

BRUNO PERES 5

Partenza intraprendente, poi svanisce per riapparire (male) nel finale

PELLEGRINI 5,5

E' suo il primo tiro in porta, sono suoi i movimenti che provano a smuovere l'inerzia. Tentativi vani e quel fuorigioco nel finale che cancella il rigore di El Shaarawy

MKHITARYAN 6

Slalom da Cortina, nonostante il divieto. Ma Glik è un treno merci e spesso lo butta giù dagli sci. Così tante volte che lo obbliga al rosso (82' El Shaarawy 6: si prende un rigore, ma Pellegrini è offside)

MAYORAL 5

Pochi palloni giocabili, ma pure lui non è che si danni l'anima

FONSECA 5,5

Avversario ostico e tante difficoltà di formazione. Ma il rosso a Glik è un regalo che si deve sfruttare meglio. Mosse tardive.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA