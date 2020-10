PAU LOPEZ 6,5

Sfiora il rigore e salva il 2-2 nel finale con un paratone centrale

KUMBULLA 7

Personalità e voglia di cancellare i pasticci dei compagni più esperti.

FAZIO 5,5

Lento, compassato. Ci mette esperienza nel finale, ma quanti falli

JUAN JESUS 5

Un anno vissuto sui social. Torna n campo e sembra essersi svegliato di colpo dopo un tuono notturno (25' st Pellegrini 6)

KARSDORP 4

Sbaglia uno stop da scuola calcio in area avversaria. (1' st Spinazzola 6,5: altro passo)

CRISTANTE 5

Provoca rigore e bruciore. Non agli avversari

VILLAR 5,5

Il più atteso alla regia. Parte lento, poi si accende un po' (13' st Veretout 6)

BRUNO PERES 6

E' bipartisan: delude a destra e sinistra. Ma segna il gol del pareggio

PEDRO 5,5

Non può far miracoli da solo (13' st Mkhitaryan 7: fatece largo che passamo noi. Ovvero Miki e Dzeko. Assist e classe)

CARLES PEREZ 6

Si crea da solo le uniche azioni degne di note nella prima ora

MAYORAL 4,5

Non punge, non combatte. Quasi nullo. (13' st Dzeko 7: si riprende il trono)

FONSECA 6

La sua Roma B non è all'altezza

Venerdì 23 Ottobre 2020

