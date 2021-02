PAU LOPEZ 6,5

Sempre attento, lo beffa solo l'amica Cristante.

KARSDORP 6,5

Il biondo olandese è costretto sulla linea dei centrali. Un ruolo con svolge con umiltà, senza eccessi

CRISTANTE 5,5

Avvio leggerino con due errori macroscopici coperti da Mancini e Pau Lopez. Poi si notano le doti di proposizione ma nel finale l'autogol gli cancella la sufficienza.

MANCINI 6,5

Due spallate e una occhiataccia. Tanto basta per spaventare i portoghesi. Sempre sul pezzo, sempre tosto.

VERETOUT 6,5

Ha fiato e tempi per fare anche l'esterno. A patto che non diventi un'abitudine (13' st Spinazzola 6,5: le solite, pazze corse).

DIAWARA 7

Preciso, semplice. Dopo la rinascita di Braga un altro passo in avanti fuori dalla soffitta dove era finito.

VILLAR 6

Non ha paura di provare la giocata, né di prendersi qualche calcione. Non brilla sempre per precisione però (1' st Pellegrini 5: impatto no. Tira malissimo il rigore e rischia di procurarne uno alla Roma. Poi però grande apertura per Perez).

BRUNO PERES 6,5

Ha la testa giusta in una partita che potrebbe indurti ad abbassare la guardia. E regala pure bei passi di Samba.

PEDRO 5,5

Coglie la traversa, ma non i fiori che ElSha e Dzeko gli portano fin davanti la porta di casa. Un po' nascosto.

EL SHAARAWY 6,5

Il cuore batte forte, come il palo che colpisce nel primo tempo e dal quale nasce il gol di Dzeko. Ci mette recuperi e assist, va migliorato qualche movimento (13' st Perez 7: guadagna il rigore, segna col piatto e assiste per il 3-1. Altro?).

DZEKO 7

Gol pesante come quello dell'andata e tanto lavoro al servizio dei compagni. Esce dolorante, e questo non è buono (23' st Mayoral 6,5: gol di rapina nel finale).

FONSECA 7

Tra assenze e turn over mancato si prende la qualificazione in modo semplice e diretto contro la sua ex squadra. E ora il Milan.

