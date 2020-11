PAU LOPEZ 6,5

Due parate pregne di autostima nell'unico momento di difficoltà della Roma, poi è un po' sorpreso in uscita

FAZIO 6

Concede poco anche perché i pericoli sono al minimo sindacabile

IBANEZ 7

La prima gioia per riempire il bicchiere ben oltre la metà. In continua crescita (15' st Smalling 6: allenamento supplementare pure per l'inglese)

KUMBULLA 6

Usa spigoli, gomiti e fisico. Ma ora c'era poco spazio per la lotta libera

PERES 7

Maturo e lucido in occasione del gol di Mayoral. Va sul velluto su una fascia di cui diventa padrone quasi subito

VERETOUT 7

Jordan urla: a me gli occhi please. Tutti lo cercano e lui cerca tutti, compresa la testa d Ibanez da angolo (1' st Pellegrini 6: prosegue il lavoro del francese, con meno furia e un giallo da rigore nel finale)

CRISTANTE 6

Qualche sbavatura di costruzione che per fortuna non costa caro. Per il resto si tiene basso sbrigando le pratiche più semplici (29' st Milanese 6,5: esordio d'amore e l'assist per Pedro)

SPINAZZOLA 7

Solite sfilate in stile Armani sulla fascia e subito l'assist per Mkhitaryan. E' il terzino sinistro più in forma della serie A (1' st Jesus 6: tutto scorre tranquillo)

VILLAR 6,5

D'Este quando si spinge in avanti, un po' meno nobile quando esagera coi tocchi davanti alla difesa. La tecnica c'è, manca ancora qualcosa a livello tattico

MKHITARYAN 6,5

Un colpo di testa semplice e sincero per ammorbidire l'impatto su una partita dominata (1' st Pedro 6,5: tutor per Villar e la manita. Insaziabile)

MAYORAL 7

Prima doppietta italiana grazie all'incoraggiamento dei compagni. Un primo passo verso una consapevolezza ancora non piena

FONSECA 7

Turn over facile, qualificazione in tasca, difesa immacolata e 15° risultato utile di fila. Ha spazzato via i fantasmi e sta raccogliendo i frutti di un lavoro silenzioso. Ora bisogna alzare l'asticella



