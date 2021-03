PAU LOPEZ 6,5

Concentrato nei pochi momenti di sofferenza, può poco sul gol ed è miracoloso su Marlos

IBANEZ 5,5

Stordito, come al Tardini. Si perde spesso Solomon e Moraes e si becca un giallo che invita Fonseca a tirarlo fuori (1' st Mancini 6: dopo pochi minuti la partita è chiusa. Ma sul gol di Moraes poteva essere più reattivo)

CRISTANTE 6,5

Inietta tranquillante al reparto e svolge il lavoro di desk come se facesse il centrale da una vita

KUMBULLA 6,5

Marashmallow. Una serata dolce dopo giorni abbastanza amari. Ci mette fisico e posizione.

KARSDORP 6,5

Copre le spalle della Roma quando tira vento lasciando pochi momenti di libertà agli avversari. E' suo l'assist per il primo gol ma il giallo pesa e gli fa saltare i quarti (58' Peres 6: dorme sul pari, poi un bel pallone per Mayoral)

DIAWARA 6

Fa rispettare la fila ed evita assembramenti dalle sue parti (58' Pellegrini 6: lucidità nonostante il relax generale)

VILLAR 6

Duello in mezzo al fiume con Marcos Antonio. Se la gioca con coraggio ma senza esagerare. Cala nel finale

SPINAZZOLA 6

Niente messa in pausa. Leo gestisce la benzina in vista di Napoli e preferisce contenere Tete piuttosto che avanzare e fare male (58' Calafiori 6: bentornato)

CARLES PEREZ 6,5

A campo aperto fa male e regala il bis a Mayoral

PEDRO 6

Dialoga con Fonseca ma è più timido coi compagni. Meglio nella ripresa. (75' El Shaarawy ng)

MAYORAL 7

Si prepara un bel buffet dopo 9 minuti ma fa rovesciare il vassoio sul più bello. Non è sazio e trova i due gol facili della qualificazione nella ripresa

FONSECA 7

Gestione di risultato e fatiche da applausi. Non corre rischi, ora incrocia le dita per sorteggio e Napoli.

(F.Bal.)

