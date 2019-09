PAU LOPEZ 5

Piegato dalla zampata di Zapata. Poi esce senza permesso e regala il raddoppio.

SPINAZZOLA 6,5

Fronte alta e petto in fuori. La Roma sembra aver trovato un terzino moderno, o forse un'ala. Peccato duri un tempo. (10' st Jesus 4,5: Entra lui e la Roma va in bambola. Zapata lo sotterra)

FAZIO 5

Soffre la velocità di Gomez, soffre la tecnica di Ilici, soccombe con la potenza di Zapata. (31' st Kalinic 5,5: occasione d'oro, murato da Gollini).

SMALLING 6

Sembra lui il veterano della difesa. Mette toppe e strappa applausi. Non basta.

KOLAROV 6

Primo tempo di grande intensità, poi gli si scarica la batteria

VERETOUT 4,5

Blackout improvviso. La palla regalata per il vantaggio è da vietato ai minori. Passo indietro.

CRISTANTE 5,5

Eccesso di sicurezza e qualche appoggio sbagliato. I suoi ex compagni hanno la meglio e nel finale lo schiacciano.

FLORENZI 5

Galleggia tra due ruoli che affronta con il piglio di chi vuole andare a dormire presto

PELLEGRINI 6

Sempre al centro del gioco. Prova a illuminare la serata ma non trova chi lo supporta a dovere

ZANIOLO 5

Ci prova più di altri ma ha sempre fretta e ansia di dimostrare qualcosa. L'errore di egoismo nella ripresa è da schiaffi. (20' st Mkhitaryan 5,5: non incide).

DZEKO 5,5

Gollini gli nega il sapore del vantaggio, poi viene stretto nella morsa Toloi-Kjaer

FONSECA 5

Cambi modulo continui e una voglia di stupire incomprensibile.

