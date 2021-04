PAU LOPEZ 5

Coi piedi fa suonare la musica di Profondo Rosso, con le mani quella di Suspiria

MANCINI 7

Non solo prende le impronti digitali a Neres ma accorre in soccorso dei compagni al primo squillo di sirena. Giallo pesante

CRISTANTE 6

Tadic gli gira intorno, lui lo segue con lo sguardo e gli concede pochi respiri. Poi entra Brobbey e sono dolori

IBANEZ 6

L'eroe di Amsterdam parte con una bella diagonale ma il pallone sui piedi scotta parecchio. Nel finale non bada a fronzoli

KARSDORP 6

Profumo di derby per il Ragnarok di Vikings. Neres balla un Samba veloce e lo porta a sbandare un po'

VERETOUT 5,5

Galleggia tra Alvarez e Gravenberch trovando visibilità solo in occasione del gol annullato. Riemerge nel finale

DIAWARA 7

Equilibratore tra i reparti nonostante i colloqui difettosi con Pau Lopez. Si è ripreso il posto con gli artigli lasciando una traccia pure ieri sera

CALAFIORI 7

Mantiene la calma contro una squadra formata da tanti coetanei. La discesa tra i fiori d'arancio che porta al gol di Dzeko è un inno alla gioia della gioventù. Esce dolorante (81' Villar ng)

MKHITARYAN 6

Parte con due baci sulla trequarti poi capisce che bisogna fare qualche passo indietro e andarsela a sudare (89' Pedro ng)

PELLEGRINI 7

Col sottofondo dei fuochi d'artificio prova a ferire subito l'Ajax approfittando dell'unico buco nel primo tempo. Poi si prende la Roma sulle spalle, da capitano

DZEKO 7,5

Di bianco vestito gioca da Cigno esperto. Impregna di classe ogni pallone e sbatte dentro quello che vale la semifinale. In Dzeko Veritas. (81' Mayoral 6,5: prende calci sacrosanti in un momento topico)

FONSECA 6,5

Atteggiamento impaurito, lo cambia nel momento del bisogno e si prende un risultato storico. Cambi giusti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 05:01

