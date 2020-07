PAU LOPEZ 5

Amnesie spagnole: dorme sul gol di Cerri, poi compie tre uscite da suicidio. Eppure doveva essere una serata tranquilla

MANCINI 6

A fronte alta quando c'è da impostare, ma dietro suda pure lui con Cerri e D'Alessandro (11' st Cetin 6: va vicino al gol e ferma Di Francesco)

SMALLING 6,5

Poche colpe nei momenti di distrazione e un salvataggio sulla linea. Resta una presenza di conforto per tutti

KOLAROV 6

Si fa beffare da Cerri che di certo non è Haaland, poi in complicità con Pau Lopez rischia il patatrac. Si riscatta in fase offensiva col gol che chiude il match e un paio di assist al bacio

BRUNO PERES 7

Una doppietta inedita e forse irripetibile per Brunetto. Però si infila in vicoli ciechi e in difesa ha la solita tenuta da Fregene

DIAWARA 6,5

Il recupero su Cerri alla mezz'ora vale quasi un gol, ma Strefezza lo punta e supera con troppa facilità. Ci mette in più il passaggio vincente per Kolarov (11' st Villar 6: non cresce, né peggiora)

CRISTANTE 6,5

Libero dalla prigionia tattica, si fa rivedere qualche metro in avanti dove aveva trovato fama e gloria con l'Atalanta. Bene, ma non benissimo anche perché in fase di copertura balla

SPINAZZOLA 6

Entra nell'azione dell'1-0 e si dimostra lucido dopo il black out con l'Inter. Dura solo un tempo. (1 'st Zappacosta 6,5: ampie falcate e voglia di rivalsa. Da una sua intuizione arriva il gol del poker)

PEREZ 7

Zanzara fastidiosa, di quelle che ti fanno sbroccare la notte. Il gol del 2-1 è un mix di astuzia e potenza, poi prova a far tornare il sorriso a Zaniolo con un bell'assist. Il migliore. E ora tirarlo fuori sarà dura (32' st Kluivert ng)

PELLEGRINI 6,5

Inizio serata da Lorenzo il Magnifico di tanto tempo fa con tanto di mezza rovesciata e verticalizzazione da leader. Poi si eclissa un po'. (11' st Zaniolo 7: sta così bene che dopo nemmeno 10 minuti sfiora il gol. E alla fine lo trova con un colpo da campione. Bene pure nella fase di recupero. Uno squalo bianco da salvaguardare)

KALINIC 7

Bombola d'ossigeno per Dzeko e cobra velenoso per il gol del vantaggio. Dopo sparisce un po' dai radar concedendo la vetrina a Carles Perez. Quando viene chiamato in causa non tradisce quasi mai

FONSECA 7

Il risultato è rotondo, e meritato. La Roma dopo un primo tempo un po' distratto distrugge la Spal, trova il 5° risultato utile di fila e il controsorpasso al Milan.

Thursday 23 July 2020

