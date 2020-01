PAU LOPEZ 5,5

Se la difesa sta messo peggio di un'armata Brancaleone è pure colpa sua. Due interventi salva faccia.

FLORENZI 3

Manca solo il baciamano a Cristiano Ronaldo. Lento, impacciato, inadeguato. Almeno in quel ruolo. E nella ripresa spreca il 3-2. (23' st Veretout 5: trotterella)

SMALLING 5,5

Nel primo quarto d'ora prova una flebile resistenza. Viene travolto come tutti.

MANCINI 4

Stende il tappeto rosso a Bentancur e perde per ko il duello con l'attacco bianconero

KOLAROV 4,5

Douglas Costa ha il ritmo di Billie Eilish, il serbo quello di Al Bano. Non basta l'esperienza anche se nel finale ci prova due volte.

CRISTANTE 4

Approccio marshmallow in una partita di ferro e acciaio. Schiacciato e imbarazzato perde palloni come fossero centesimi

DIAWARA 5

Mantiene calma e self control confermando un processo di crescita purtroppo mal accompagnato dal resto dei compagni. Allarme per il derby. (76' Bruno Peres ng: paradossale)

UNDER 5

Primo tempo in meditazione, nella ripresa trova un gran gol poi più nulla. Allo Stadium un gol su azione mancava dai tempi di Iturbe. Un caso?

PELLEGRINI 4

Nei piccoli teatri la sua presenza è vistosa. Sui grandi palchi fa scena muta.

KLUIVERT 4

Tanto fumo, l'arrosto non sa nemmeno cosa sia. Si fa notare solo per una deviazione maldestra sotto porta. (1' st Santon 5: può poco, ma meglio di Florenzi)

KALINIC 4

Il palo colpito a porta spalancata nella ripresa è il perfetto emblema di un'avventura senza gioia. E il digiuno continua.

FONSECA 4,5

Quel dominio di cui tanto parla resta una splendida utopia. Il punto più basso della sua gestione.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

