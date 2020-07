PAU LOPEZ 5,5

Ogni tiro in porta diventa letale. Nei primi due ci pensano Ghezzal e il palo, sul terzo mostra troppa lentezza

MANCINI 5

Si addormenta su Milenkovic e concede troppo nei momenti topici. In attacco sono lontani i tempi da goleador bergamaschi

SMALLING6

Anche nella difesa a tre fa la sua bella figura anche se nel finale rischia il patatrac su Vlahovic

KOLAROV 7

Nessuna sbavatura, due recuperi maxi su Lirola e Vlahovic e il palo nel finale

BRUNO PERES 6,5

Ancora decisivo quando va a guadagnarsi il rigore e quando nel finale fa ballare il Samba a mezza difesa viola.

DIAWARA 6

Dà equilibrio, ma regala pochi cambi passo (31' st Cristante 6)

VERETOUT 7

Glaciale due volte dal dischetto contro i suoi ex compagni.

SPINAZZOLA 6,5

A sprazzi, ma quando spinge sono dolori per il povero Chiesa. Ha imparato a dosare le forze.

PELLEGRINI 6

Sfortunato nello scontro con Milenkovic. Nell'ora precedente aveva mostrato ben poco del Pellegrini targato 2019 regalando però il primo tiro in porta del match (15' st Zaniolo 6,5: mezz'ora per stupire. Suona la sveglia)

MKHITARYAN 6

Si prende una pausa (37' st Perez 6,5: il tiro dal quale nasce il 2-1)

DZEKO 6

Fa sudare Pezzella, ma la noia di una partita grigia la cancella solo nel finale quando si guadagna un rigore dubbio.

FONSECA 6

Sei risultati utili di fila lo aiutano a blindare il 5° posto e a sperare per agosto col Siviglia. Anche oggi lo aiuta un episodio fortunato,

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA