PAU LOPEZ 5,5

Incerto sull'azione del presunto rigore su Zaccagni, incerto per un ruolo da titolare che non sente più suo.

MANCINI 5

Soffre Zaccagni e si lascia tramortire dai colpi di sole del veronese in occasione del 2-1. Dei tre dietro è quello che balla di più.

IBANEZ 6,5

Ancora al centro del traffico. Frena bene i monopattini guidati dai veloci attaccanti veronesi (92' Villar ng)

KOLAROV 6,5

Ben sopra le aspettative in un ruolo che non ricopriva da tempo. Fa valere capelli bianchi e mascella serrata contro un Verona formato Gardaland

BRUNO PERES 5,5

Non è il Pendolino, ma nemmeno più un treno che deraglia. Brunetto è tornato sui binari ma sul gol veronese ha precise responsabilità (66' Zappacosta 6: prova a stupire)

VERETOUT 6

Focoso a centrocampo, glaciale dal dischetto. Air Jordan rimette le ali ma nel finale arranca

DIAWARA 6

Cresce in tattica e disciplina. Gli errori post quarantena sono un ricordo lontano. Detto ciò resta troppo spesso nell'ombra (66' Cristante 6: cambia poco)

SPINAZZOLA 7

Ha un cliente scomodo come Lazovic ma restituisce le cortesie con l'assist per Dzeko e una serie di affondi da Spinazzola atalantino. Stesso copione nella ripresa

PELLEGRINI 5,5

Si guadagna un rigore di astuzia e scarica bene su Spinazzola, ma non ruggisce alle critiche risultando ancora una volta bello a metà (66' Zaniolo 6: il Verona non dà spazi, e lui si prende un giallo)

MKHITARYAN 7

L'Armenia Rhapsody prosegue. L'assolo alla mezz'ora si infrange sul palo, poi scarica bene per il 2-0. (88' Perotti ng)

DZEKO 6

Rompe il digiuno lungo quasi un mese, ma si divora due gol come si fa nei tornei di calcetto estivi nei villaggio vacanze

FONSECA 6,5

Fortunato negli episodi, ma pure bravo ad aver trasmesso sicurezza a una squadra con evidenti limiti di carattere

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

