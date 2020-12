PAU LOPEZ 5,5

Due piccoli brividi all'inizio poi è impacciato nell'azione del gol di Belotti

MANCINI 6

Propizia il gol di Mkhitaryan e in difesa soffre solo i primi venti minuti di vento granata. Esce perché a rischio rosso. (1' st Kumbulla 6: d'anticipo, quasi sempre)

SMALLING 7

Meglio di una banca. L'ulivo di Greenwich torna a fare ombra agli avversari in area. Provvidenziali due chiusure a inizio match.

IBANEZ 5,5

Anche lui si copre bene nell'inizio umido. Nel finale però si addormenta e regala il gol della bandiera

BRUNO PERES 5,5

Imbratta un pallone d'oro di Mkhitaryan e si dimostra confuso in fase di ripiegamento. Nota dolente, con vista mercato. (1' st Karsdorp 6: più solido ma la partita è pure più morbida)

VILLAR 6

Il piccolo Matador non ha paura del Toro e va pure al contrasto duro quando serve. In più avvia lo start del primo gol. Giallo evitabile. (15' st Pedro 5,5: esperienza ma pure qualche errore)

VERETOUT 6,5

Lascia accesso il motore per un tempo senza accelerare anche perché c'è da frenare Lukic. Poi sgasa dal dischetto e chiude la partita.

SPINAZZOLA 7

Il dentista funziona ancora. Da leccarsi i baffi un tunnel-assist al 10' e il destro al volo che sfiora il palo. (26' st Calafiori ng)

PELLEGRINI 7

Si coccola la trequarti che anelava da tempo e fa brillare la stella con una rete da artista

MKHITARYAN 7,5

Non si ferma più e regala un'altra magia che odora di Champions. E' l'architetto del 90% delle azioni offensive giallorosse.

DZEKO 6

Quaranta minuti a combattere di fisico con Lyanco, poi rimedia un rigore regalato da Belotti e Bremer (15' st Mayoral 6,5: regala un assist e tanta profondità)

FONSECA 7

Meno spettacolare di Bologna, ma la sua Roma dà sempre l'impressione di poter far male a piacimento. Fortunato negli episodi, e conta pure quello.

(F. Bal.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

