PAU LOPEZ 4,5

Un tiro, un gol. Due tiri, due gol. Ormai è quasi matematica. Papera su Singo e incertezza su Berenguer.

MANCINI 6

Concede metri e campo prima a Berenguer e poi a Verdi. Meglio quando imposta

SMALLING 7

Zaza lo punta e lo martella. L'inglese barcolla appena e si riscatta col colpo di testa imperiale dell'1-2

KOLAROV 6,5

E' ispirato: crea, disegna, copre. Vecchietto a chi?

BRUNO PERES 6,5

Insostituibile, e non fa più sorridere dirlo (28' st Ibanez 6: sul pezzo)

DIAWARA 6,5

Un po' distratto anche in fase di facile palleggio. Fonseca e Kolarov lo svegliano. Freddo dal dischetto e lucido nel finale

CRISTANTE 6,5

Non ha paura di dominare e si fa vedere spesso alle spalle di Dzeko (28' st Veretout ng)

SPINAZZOLA 7

Vola e tira in porta (due volte) senza fortuna. Freccia pericolosa e pericolo costante (6' st Zappacosta 5,5)

PEREZ 6,5

Assist per Smalling ed è utile pure in fase di copertura (28' st Zaniolo 6,5: dopo le polemiche sfiora il 2-4 e rialza il bavero alla Roma)

MKHITARYAN 6

L'assist per Dzeko è da leccarsi i baffi. Poi alterna poesie a sonnellini (47' st Perotti ng)

DZEKO 8

Elegante, cattivo, sontuoso. Punta il podio dei bomber di sempre. E' utile per tutti, è fondamentale per la Roma. E prende pure il rigore

FONSECA 7

L'assetto funziona, ma dietro quanti errori individuali. In questo caso le colpe non sono di Paulo

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

