Pattuglie di agenti cinesi al fianco dei colleghi italiani

Divise cinesi al fianco di quelle italiane a Roma. Parte oggi, fino al 17 giugno, il pattugliamento congiunto tra Polizia e Carabinieri e agenti di polizia cinese: un modo per far sentire i tanti turisti cinesi che in questi giorni visitano il nostro Paese un pò più al sicuro e a proprio agio. La prima giornata di questa iniziativa, al terzo anno consecutivo, è partita da piazza Navona, con l'intera delegazione di agenti cinesi, la fanfara della Polizia di Stato, una delegazione di Carabinieri del comando provinciale di Roma, calamitando una folla di turisti e curiosi richiamati dal gran dispiegamento di forze dell'ordine, compresi i poliziotti a cavallo.Le immagini, riprese dalle numerose telecamere cinesi, della fontana dei Quattro Fiumi presidiata da agenti della Repubblica Popolare e da quelli italiani, faranno mostra delle bellezze di Roma in milioni di case dall'altro parte del mondo. Come sottolineato dal vicecapo della Polizia Nicolò D'Angelo: «Vi è una collaborazione collaudata frutto di accordi bilaterali - ha spiegato-. Una città come Roma è un museo a cielo aperto e questa è occasione di darle un giusto palco e la giusta attenzione». I poliziotti cinesi, una dozzina, in uniforme e disarmati, saranno affiancati da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, ed avranno il compito prevalente di assistere i colleghi italiani nelle ordinarie attività istituzionali, di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica».