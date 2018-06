Patti Smith, tutto in una notte

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio FabrettiUn concerto che è una performance totale, tra musica, poesia, arti visive e politica. Patti Smith infiamma l'estate romana: domenica sera porterà le sue ballate dolenti e le sue vibranti invettive sul palco dell'Auditorium Parco della Musica, in compagnia della sua band. Un suggello ideale a un anno che l'ha vista impegnata su più fronti in Italia, con eventi e manifestazioni, a conferma di un feeling speciale con il nostro paese, che dura ininterrotto da quattro decenni.Poetessa, sacerdotessa, ma soprattutto straordinaria interprete, la settantunenne artista che con Horses e Radio Ethiopia tracciò le coordinate della nascente new wave negli anni 70, si ripropone per un concerto che riassume tutta la sua parabola artistica. Partita dalle cantine newyorkesi underground, Patti Smith ha infatti esteso negli anni i suoi orizzonti, attraverso la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione.Un percorso trasversale che le è valso anche la laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne presso l'Università degli Studi di Parma, la città dove ha anche tenuto la sua personale mostra fotografica Higher Learning. L'ultimo anno l'ha vista - tanto per cambiare - sul palco, con il Grateful Tour, e impegnata in una serie di speciali eventi a dicembre, con concerti-reading (assieme alla figlia Jesse) e il prestigioso Concerto di Natale in Vaticano. Ora, il nuovo abbraccio con la Città eterna per celebrare un mito immortale del rock.riproduzione riservata ®