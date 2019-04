Patric recupera ma Correa è in dubbio

ROMA La Lazio è rimasta in ritiro a Milano per preparare la sfida contro la Spal in programma domani sera a Ferrara (0re 21, Sky Sport). La squadra, che alloggiava in un Hotel, si è spostata al centro sportivo Vismara, scarico per chi ha giocato contro l'Inter, gli altri hanno svolto lavoro normale. Recuperato definitivamente Patric, vittima di un violento attacco influenzale, Radu ha svolto ancora lavoro a parte ma spera di poter giocare contro la Spal. Ancora problemi alla schiena per Correa che ha lavorato a parte: nulla di preoccupante ma viste le tante partite ravvicinate Caicedo potrebbe scendere in campo dall'inizio al fianco di Immobile che spera di tornare quanto prima al gol. Intanto sui social mentre Baso ha ringraziato la gente per il sostegno, Acerbi urla tutta la sua gioia per la vittoria: «Siamo una grande squadra e lo abbiamo dimostrato». Poche parole ma che dicono tutto. (E.Sar.)

