Patric escluso, si sfoga sul web: «Sono umile ma non stupido»

ROMA - Senza ben nove nazionali (Milinkovic, Immobile, Badelj, Caceres, Marusic, Murgia, Strakosha, Neto e Bastos) la Lazio torna a lavorare oggi a Formello. Lo staff tecnico biancoceleste sfrutterà la sosta per far svolgere ai giocatori che restano un programma personalizzato per far si che la squadra arrivi alla sfida contro l'Empoli del 16 settembre al top della forma. Ufficializzata infine la lista Uefa: a sorpresa non c'è Basta, che farà posto a Lukaku non appena il belga avrà recuperato (la lista è modificabile solo a gennaio, ndr) , Patric invece è stato sacrificato per lasciare il posto a Luiz Felipe e ha scritto sul suo profilo Instagram: «Sempre umile, allegro ma non stupido».Mercato. In Brasile infine sono certi: la Lazio segue Bruno Tabata, attaccante verdeoro classe 1997 del Portimonense, squadra che milita nella massima serie portoghese.(E.Sar.)