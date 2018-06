Pastore, visite mediche e firma entro domani

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - El Flaco sta per volare su Trigoria. Tra oggi e domani, infatti, Javier Pastore è atteso a Roma per le visite mediche e la firma su un quadriennale da 4 milioni più bonus. L'accordo col Psg si sta definendo e ieri ha vissuto una giornata cruciale a Milano dove Monchi ha incontrato il ds del club francese. Ventiquattro la richiesta, diciotto l'offerta. Si chiuderà sui 20 milioni bonus compresi. L'argentino è in vacanza alle Baleari insieme al Papu Gomez e attende solo la chiamata da Trigoria per prendere il primo volo per Fiumicino e certificare il suo ritorno in Italia dopo 7 anni di Ligue 1. Sempre per il centrocampo interessa Wass, ventinovenne del Celta de Vigo. La trattativa tra Bruno Peres e il Torino sembra essersi sbloccata: il brasiliano avrebbe detto sì a 1,7 milioni a stagione. Monchi può così concentrarsi sul vice-Karsdorp: in pole Tete del Lione. Affari minori: Machin è stato riscattato dal Pescara per 800 mila euro.