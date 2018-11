Pastore chiede scusa e sostegno ai tifosi e pensa di curarsi in Cina

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Sostenetemi è importante». Pastore chiede aiuto ai tifosi per superare l'ennesima sciagura causata dal polpaccio destro. El Flaco lo ha fatto in una lunga lettera su Instagram accolta con piacere dalla tifoseria: «Il mio cammino con la Roma purtroppo è stato subito frenato da una serie di infortuni che mi tengono lontano dal campo. Avrei voluto fin dall'inizio dare il massimo, sto cercando di rientrare il prima possibile per portare la nostra squadra dove merita. Il vostro sostegno per me in questo momento è di grande importanza e non potrei farne a meno per superare questo ostacolo».Pastore - che ieri ha svolto terapie - non gioca titolare dal 26 settembre contro il Frosinone. L'argentino dovrebbe tornare dopo la sosta, ma il condizionale è d'obbligo visto che il muscolo torna a pizzicare quando il recupero sembra completato. Anche per questo si sta valutando se farlo partire per la Cina, dal fisioterapista brasiliano Eduardo Santos che ha guarito da un infortunio simile pure David Luiz e che ha aiutato molto Pastore al Psg dove nelle ultime stagioni si era guadagnato il nomignolo Uomo di vetro visto che in 7 anni ha saltato ben 76 gare per infortunio. (F. Bal.)