Passeggiate alla scoperta dell'arte

Valeria ArnaldiItinerari espositivi all'aperto, anche in città. È questa la nuova tendenza d'arte. Nei giardini della Casina Valadier, a Villa Borghese, a sorprendere lo sguardo sono le sculture in bronzo a grandezza naturale della serie Celebrating the Familiar (foto) dello statunitense Seward Johnson, riunite nell'esposizione Art in the Landscape fino al primo settembre. Opere all'aperto anche alle Terme di Caracalla, fino al 30 settembre, con Mauro Staccioli. Sensibile ambientale, a cura di Alberto Fiz, prima retrospettiva dedicata all'artista attraverso ventisei grandi sculture realizzate dagli anni Settanta fino alla scomparsa. Archeologia e contemporaneo si incontrano, fino al 30 ottobre, in Carin Grudda. Fantasie contemporanee ad Ostia Antica, che riunisce sedici bronzi della scultrice tedesca. Opere in dialogo con il luogo, invece, nell'esposizione Vulci Mon Amour. Frammenti di Paesaggio Frammenti di Sottosuolo, ideata da Mara van Wees, a cura di Gianna Besson e Francesca Perti, che inaugura domani al parco naturalistico e archeologico di Vulci, dove sarà visitabile fino al 15 settembre. Una collettiva che spazia da Tommaso Cascella a Andrea Fogli, fino a B.Zarro, che in mostra porta il suo noto Manifesto Postcomunista, una Rolls-Royce ripensata ad arte, con cui ha voluto denunciare i rischi del Capitalismo finanziario spregiudicato.riproduzione riservata ®