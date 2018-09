Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Passeggiata solidaleFITWALKING AL PINCIODomenica 30 settembre è in programma a Roma la seconda edizione della Fitwalkinga sostegno di AIL nel verde della terrazza del Pincio di Villa Borghese.La passeggiata solidale non competitiva ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i pazienti oncoematologici e le loro famiglie. È realizzata con il patrocinio del Comune di Roma e del CONI e avrà inizio alle ore 9 (partenza ore 10.30) con un percorso di 3 o 5 Km all'interno della Villa. In occasione della Fitwalking for AIL, sulla Terrazza del Pincio verrà allestito un villaggio per l'accoglienza.Terrazza del Pincio, domenica ore 9.00 (partenza ore 10:30), quota di partecipazione di 10 euroAl Teatro IndiaUN ANNO CON 13 LUNEDa oggi a venerdì, il primo degli spettacoli della Compagnia dell'Accademia Silvio d'Amico in scena al Teatro India:il giovane regista Carmelo Alù con Un anno con tredici lune, storia degli ultimi giorni di un'esistenza di solitudine, dolore e isolamento, traduzione e adattamento di Letizia Russo, dal film del 1978 di Rainer Werner Fassbinder. Uno spettacolo dalla creatività pasoliniana, con protagonista il viaggio negli inferi di un transessuale, di nome Elvira, con sullo sfondo le macellazioni a catena di animali da mangiare.Oggi ore 20, domani e venerdì ore 18, Lungotevere Vittorio Gassman, 1