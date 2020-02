Partiti i festeggiamenti, ma sottotono: Mancano Comitato e fondi del Governo

Lorena Loiacono

L'anno della Città Eterna è ufficialmente partito, ieri con il concerto al Teatro dell'Opera il Campidoglio ha inaugurato le celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale. All'evento hanno partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti del Senato Casellati e della Camera Fico, dal Vaticano il Cardinale Parolin e la padrona di casa Virginia Raggi. Al concerto sono intervenuti artisti come Andrea Bocelli, Ezio Bosso, Paolo Mieli, Gigi Proietti, Paola Turci, i talenti di Fabbrica Young Artist Program sulle musiche della Banda Interforze e dell'Orchestra del Teatro dell'Opera. Un avvio in grande stile a cui ora, però, dovrà seguire un anno altrettanto importante che si concluderà il 3 febbraio 2021, giorno del 150esimo anniversario dal trasferimento della Capitale da Firenze a Roma. Era prevista la formazione di un comitato istituzionale ad hoc, per coordinare tutti i diversi momenti celebrativi, ma ancora non è stato istituito. Non solo, secondo i programmi Roma avrebbe dovuto ricevere 1,5 milioni di euro dal Governo per organizzare eventi sul territorio ma, in realtà, ne è arrivato appena un terzo: la legge finanziaria infatti ha destinato alle celebrazioni appena 500mila euro e solo per il 2020. Sarà dura far quadrare i conti. Pronti a scendere in campo, però, ci sono due comitati per i 150 anni di Roma Capitale composti da esponenti dell'imprenditoria, della cultura e dello sport romani e nazionali: «Il nostro obbiettivo spiega il professore Mauro Miccio, uno dei coordinatori dei comitati è portare Roma all'attenzione di tutta Italia con l'orgoglio di avere una Capitale che, con tutti i suoi problemi, resta sempre tra le prime al mondo per la storia e cultura. Grazie alla collaborazione degli ordini professionali, dei sindacati e delle associazioni di categoria che hanno aderito ai comitati, abbiamo avuto grande attenzione da tutte le istituzioni, in particolare dalla Regione Lazio e dalla Camera di Commercio di Roma, e dalla Rai che, come per il concerto al Teatro dell'Opera, si è strutturata con un gruppo di lavoro coordinato da Roberto Ferrara, per seguire gli eventi che verranno programmati. Dobbiamo cogliere questa grande opportunità, per rimettere al centro del contesto nazionale e internazionale Roma come Capitale di Italia».

E così, se i fondi dello Stato scarseggiano, la società civile è già in moto: «abbiamo proposto la nostra collaborazione - spiega il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e siamo intenzionati ad onorare l'impegno portando a Roma il sostegno di categorie come industria, artigianato e commercio».

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

