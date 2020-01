Partita la vendita dei biglietti per la gara di Coppa Italia contro il Napoli del 21 gennaio, domani allo stadio Olimpico contro la Samp sono attesi circa 30mila tifosi. Per il derby del 26 gennaio che la Lazio giocherà fuori casa invece, esauriti sia la Curva sia il primo Distinto è stato aperto il secondo Distinto. Il presidente Lotito e Lukaku infine hanno partecipato all'evento Un calcio al razzismo promosso dall'UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). «La battaglia contro il razzismo e contro la violenza in generale l'ho intrapresa da sempre: ho testimoniato aggressioni e minacce nel nome di questo ideale». E l'amministratore delegato della Lega di A, Luigi De Siervo, lo elogia: «Per combattere una parte della tifoseria che aveva messo in difficoltà l'intera società e la squadra biancoceleste».

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

