Partita alle 20,30: ora è ufficiale Con l'Udinese il 10 o 17 aprile

ROMA - Tutto confermato, nessun cambiamento d'orario. Il derby si giocherà come previsto dalla Lega di A sabato alle ore 20,30. Non è stata accolta la richiesta della Questura di anticipare alle 15 o alle 17: il Prefetto Paola Basilone ha deciso di mantenere l'orario originario della stracittadina. Decisiva la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che non ha riscontrato criticità tali da comportare l'anticipo.

La Lega ha fissato in marcoledì 10 aprile alle 19 il recupero di Lazio-Udinese. Ma, in caso di qualificazione della Roma ai quarti di Champions e di programmazione della partita d'andata in casa, si giocherà mercoledì 17. Infine, Lazio-Parma e Napoli-Udinese del 17 marzo si scambiano l'orario: la prima si giocherà alle 15, l'altra alle 18.

