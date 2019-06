Particolare, di nome e di fatto. Dalla cucina creativa che mixa Asia, Spagna e Mediterraneo ai vini di piccoli produttori di ogni angolo del Belpaese, dai cocktail terapeutici della barlady Anna Ardò alla location anni '50 e '60 con tanto di giardino nascosto, ogni dettaglio rende particolare questo nuovo ristorante aperto da poco in zona Porta Romana. Nel menu piatti signature come il Raviolo croccante ripieno di ossobuco (con farina di riso e dalla forma che ricorda un panzerotto) o il Polpo in tre cotture (bollito, fritto e grigliato); le Ostriche bloodymary condite come il celebre cocktail o la Caprese-ice (gaspacho di pomodoro, gelato al basilico, spuma di mozzarella e crunchy di fresella); il Petto di anatra grassa con coulis di lamponi o le Seppie zenzero e lime con piselli e menta.

Particolare Milano. Via Tiraboschi 5, Milano. Tel. 02/99266176. Costo medio 35 euro, chiuso lunedì.

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

