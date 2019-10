Parte ufficialmente il concorso internazionale per la riqualificazione dell'area del Parco del Foro italico. La pubblicazione del bando dà seguito al protocollo d'intesa siglato a dicembre scorso tra il Coni, il Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) e l'Ordine degli Architetti (OAR). La competizione, divisa in due fasi, sarà aperta a singoli professionisti e società, raggruppamenti stabili o temporanei e consorzi, e punterà a una proposta architettonica funzionale al miglioramento della qualità urbana e delle possibilità di crescita e sviluppo della zona. La spesa stimata per la realizzazione dell'opera si aggira sui 27 milioni. Nella prima fase del concorso, i partecipanti dovranno elaborare delle proposte: tra quelle pervenute, la Commissione giudicatrice sceglierà le migliori sette da ammettere alla seconda fase, che porterà a stilare la graduatoria finale e a individuare dunque il progetto vincitore, al quale sarà riconosciuto un premio di 100.000 euro. A tutti gli altri concorrenti ammessi alla seconda fase verranno comunque assegnati premi per un valore totale di 150.000 euro. È previsto anche un evento di presentazione dei progetti migliori e più funzionali allo sfruttamento dell'area. Per partecipare, c'è tempo fino al 10 gennaio 2020. (L. Alb.)

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

