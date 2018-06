Parte male pure Neymar

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Non è un Mondiale per grandi. Dopo la vittoria soffertissima della Francia con l'Australia, il pari dell'Argentina con l'Islanda e il ko dei campioni uscenti della Germania col Messico, c'è il brodino del Brasile. Che a Rostov non è riuscito a superare una coriacea Svizzera: finisce 1-1 (e Serbia al comando del girone grazie al successo sulla Costa Rica).Dov'eravamo rimasti? Già, al Mineirazo di quattro anni fa, ovvero a quella semifinale diventata incubo per la Seleçao: 1-7 con la Germania (poi ko anche nella finale per il terzo posto, 0-3 con l'Olanda). Il favoritissimo Brasile di Tite? È tutto nella splendida rete realizzata dall'ex interista Coutinho al 20' del primo tempo: una fantastica conclusione a giro dai 20 metri che non lascia scampo al povero Sommer.Sembra l'inizio di una serata di gloria per Marcelo & C. I tifosi brasiliani cantano e ballando sugli spalti. E Neymar? Il più atteso non è pervenuto: un paio di dribbling. Sul primo Lichtsteiner lo mette giù con un abbraccio vigoroso, tanto da meritare il giallo. E ancora un paio di confusioni dalle parti di Sommer. Insomma, per il 2-0 sembra una questione di attimi, forse minuti. Ma si va al riposo col vantaggio minimo. Che viene azzerato in avvio di ripresa, grazie alla zuccata di Zuber. Un peccato mortale dell'interista Miranda, che si perde l'attaccante svizzero, sull'angolo calciato da Shaqiri (ex nerazzurro, tra l'altro) e palla alle spalle di Alisson. La contesa da questo momento cambia registro: il Brasile va in tilt. Assalto finale dei verdeoro che provano il sorpasso più con la forza della disperazione che con manovre pensate. Una punizione senza esito di Neymar, una zuccata di Thiago Silva neutralizzata da Sommer e una bordata di Miranda fuori di pochi centimetri. Tutto qui? Sì, troppo poco.riproduzione riservata ®