Parolo segna sempre, Patric si spegne

STRAKOSHA 6Decisivo quando serve è ancora troppo indeciso nelle uscite e nel finale rischia di compromettere la gara con un disimpegno da brividi.LUIZ FELIPE 5,5L'Ascensore che prende Ferrari sul gol lo sorprende e ne condiziona gran parte della gara che affronta con troppa insicurezza.ACERBI 6,5Il suo rendimento è una sicurezza per Inzaghi ma inizia a patire la stanchezza per le tante gare giocate, la sosta arriva al momento giusto.RADU 6Il giallo è l'unica macchia di una prestazione giusta che consente alla difesa di non rischiare nulla almeno dalla sua parte.PATRIC 5,5Qualche buono spunto soprattutto in avvio ma si spegne troppo presto.PAROLO 7Terza rete in altrettante gare è uno dei più positivi e propositivi, in questo momento autentico uomo in più per la squadra biancoceleste.LEIVA 6Superato prima del previsto il guaio muscolare torna in campo dall'inizio ma è ancora troppo timido. (33' st Berisha 6: tanta corsa ma poca sostanza).MILINKOVIC 6Rispetto ad un anno fa gli mancano i gol, ma attraversa un momento di grande fiducia difetta solo nel solito passaggio in più.LULIC 5,5Corre tanto ma le scorie dell'Europa condizionano la prestazione. (27' st Lukaku 6,5: la sua spinta fa rifiatare la squadra).LUIS ALBERTO 6Titolare a sorpresa, non ha i 90' minuti ma tanta voglia (vedi il giallo per proteste). Da un suo tiro ribattuto l'1-0. (10' st Correa 6,5: non troppo lucido sotto porta ma è in forma e si vede).IMMOBILE 6,5In fiducia, l'odore di Nazionale lo esalta. gara da protagonista gli manca solo il gol che sfiora nel primo tempo con una sassata in corsa sul palo.INZAGHI 6La sua Lazio è stanca e si vede ma alla fine ottiene un prezioso pareggio, il primo stagionale, che gli consente di restare al quarto posto, in zona Champions.