Parolo non molla mai Luis Alberto discontinuo

STRAKOSHA 6

Primo tempo da spettatore poi nella ripresa una bella parata su Kurtic e due gol sui quali non ha davvero responsabilità.

PATRIC 5,5

Qualche difficoltà iniziale si becca subito un giallo per un'ingenuità. Come sempre fa il suo ma complice l'ammonizione Inzaghi lo richiama in panchina. (Vavro 3' st 5: Entra e la Lazio prende due gol. Da rivedere assolutamente).

ACERBI 5

Non la sua migliore gara, regge fino al gol di Petagna che sul calcio d'angolo si perde poi va in confusione e nel finale crolla.

RADU 5

Regge bene per tutto il primo tempo ma nella ripresa la stanchezza lo fiacca indebolendolo sempre di più e costringendolo spesso al fallo che gli costa un giallo. Finale da dimenticare.

LAZZARI 5,5

L'emozione del ritorno a Ferrara dura una manciata di minuti, primo tempo determinato ma come i compagni sparisce nella ripresa.

PAROLO 6,5

Il migliore: non molla di un centimetro e c'è sempre quando serve ma spesso è costretto a predicare nel deserto e nel finale evita la goleada.

LEIVA 6

Così come Parolo è l'unico a salvarsi dal naufragio. Metronomo del centrocampo sbaglia poco o niente ma si arrende alla stanchezza. (24' st Milinkovic 5: Il suo impatto sulla gara è davvero impalpabile).

LUIS ALBERTO 5

Latita nel primo tempo, nella ripresa entra in scena e si divora la palla del possibile raddoppio. Troppo a corrente alternata come sempre gli manca continuità.

LULIC 5,5

Solita voglia e tanta corsa ma è il primo a subire i sintomi della stanchezza e dalla sua parte la squadra spinge davvero poco.

CAICEDO 6

Contributo prezioso entra subito nel match procurandosi il rigore poi trasformato da Immobile. Sfiora più volte la rete che meriterebbe per impegno e dedizione. Inspiegabile il cambio. (24' st Correa 5: il suo ingresso non cambia il match).

IMMOBILE 5,5

Segna la terza rete in altrettante gare, sembra ispirato invece la sua prestazione è solo in quel tiro dagli undici metri che non serve ad evitare la sconfitta.

INZAGHI 5

Rischia presentandosi con Milinkovic e Correa in panchina una scelta non premiata visto il risultato. La Lazio domina per un'ora ma esce sconfitta. Una brutta abitudine che dura da troppo.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA