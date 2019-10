Parola alla difesa di Buzzi: «Non fu mafia, è malcostume»

Flavia Scicchitano

Parola alle difese nella seconda giornata del processo in Cassazione per Mafia Capitale. Dopo le conclusioni della requisitoria condotta mercoledì dai tre sostituti procuratori generali, sollecitando la conferma delle condanne decise in appello per tutti gli imputati, ieri mattina nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia si sono alternati gli interventi dei legali. Davanti ai giudici della VI sezione, chiamati a dipanare il nodo che ruota attorno al 416bis, il reato di associazione mafiosa, caduto in primo grado ma riconosciuto in Appello, a prendere parola l'avvocato Alessandro Diddi, difensore di Salvatore Buzzi, l'ex responsabile della cooperativa 29 Giugno condannato a 18 anni e 4 mesi di carcere perché ritenuto assieme all'ex esponente dei Nar Massimo Carminati (14 anni e mezzo) il promotore e l'organizzatore di un'associazione per delinquere di stampo mafioso che a Roma faceva affari gestendo gare di appalto attraverso la corruzione di esponenti politici, amministratori e dirigenti di azienda.

«Mafia Capitale non è un processo per omicidi ma di complesse procedure amministrative. Purtroppo fatte male. Che purtroppo si prestano ad abusi, ma che con la mafia non ha nulla a che fare», ha esordito il legale. Non è mafia ma «il malcostume di questo Paese, un fenomeno talmente comune che pervade tutti. Se non è mafia da altre parti non lo è nemmeno in questo caso».

E ancora, ha aggiunto: «La Cassazione ha sempre detto che per essere mafia la forza intimidatrice deve essere espressa e da via Pomona non c'è mai stata intimidazione: non facciamo diritto astratto». Tra gli interventi anche quello dei difensori di Luca Gramazio, l'ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, condannato a 8 anni e 8 mesi con l'accusa di associazione mafiosa e corruzione. «Questa è una mafia costruita in laboratorio, di cui nessuno dà la prova della fondazione. Non mi convincerete mai che esiste una mafia di tre persone. È un ossimoro», ha detto l'avvocato Valerio Spigarelli. «La sentenza è sciatta, frettolosa, intrisa di contraddizioni e scopiazzature. Ci sono delle illogicità clamorose. Riguardo a Gramazio non sono riusciti a dimostrare un solo euro».

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

