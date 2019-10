Parola ai bambini: la ricetta del maestro Lorenzoni in un docufilm

«Siamo così impegnati a insegnare che non ci concediamo il tempo per ascoltare altre parole che non siano la ripetizione, da parte dei bambini, di ciò che gli abbiamo spiegato. Non diamo quasi mai la parola ai bambini». Franco Lorenzoni - per 40 anni maestro elementare - ha sempre fatto tutto il contrario, come dimostra il documentario È meglio che tu pensi la tua di Davide Vavalà. In anteprima oggi ad Alice nella Città alla Festa di Roma e in onda su Rai Movie (che lo ha prodotto e realizzato) domani alle 11.30, il film immerge nell'ultimo anno d'insegnamento del maestro Lorenzoni a Giove, in Umbria, dove la sua quinta elementare ha girato un piccolo film. E mostra che una scuola diversa, aperta all'ascolto e al contributo di tutti, è possibile. Coerentemente con i temi del documentario, alla visione su Rai Movie si potrà accompagnare l'esperienza interattiva sperimentale di Rai Bridge, che permette di accedere a contenuti extra collegandosi all'applicazione dedicata su un tablet o uno smartphone.(M. Gre.)

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA