Parma: promozione salva, ma partirà da -5

Marco ZorzoMILANO - La serie A del Parma è salva. Il club emiliano partirà da -5 il mese prossimo. Era un tentato illecito, questo sì, quanto stabilito dal Tribunale federale nazionale, i messaggi whatsapp inviati da Emanuele Calaiò ai colleghi dello Spezia a tre giorni dalla sfida che poi arebbe promosso in Parma in A, non erano scherzi, ma il tentativo di ammorbidire la prestazione. Però niente -2 di penalità nello scorso campionato, come aveva chiesto il Procuratore Pecoaro. E parzialmente accolto il -6 in subordine da scontare nella massima divisione. Accolta, invece, a metà la richiesta per Calaiò: la procura aveva chiesto quattro anni di squalifica, ne sono arrivati due.Il club ricorrerà in Appello: «Riteniamo abnorme la condanna del nostro tesserato: iniqua e illogica. Ricorreremo in tempi brevissimi, nell'auspicio di trovare giustizia».E oggi tocca al Chievo: qui la richiesta è di 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato per squadra coinvolta nella sentenza di primo grado che oggi emetterà il Tribunale Federale della Figc dopo il caso delle plusvalenze fittizie. Secondo alcune indiscrezioni, il club di Campedelli dovrebbe ricevere sì una sanzione, evitando però lo spauracchio della retrocessione. Staremo a vedere.