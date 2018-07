Parma e Chievo in ansia per la A

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Decisione insoddisfacente, quasi un invito a utilizzare fondi neri». Il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha commentato in maniera molto dura il verdetto della Corte d'Appello sul Foggia, che si è visto ridurre da 15 ad 8 i punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di B per l'uso di fondi illeciti negli anni tra il 2015 ed il 2017. Ha avuto successo il ricorso del club pugliese. Aveva presentato opposizione anche la stessa Procura, che nel processo di primo grado aveva chiesto la retrocessione in C per il Foggia, con conseguente ripescaggio tra i cadetti dell'Entella. Tra le decisioni dell'appello c'è stata anche la cancellazione dei tre mesi di squalifica per Roberto De Zerbi, ai tempi dei fatti contestati tecnico del Foggia e ora allenatore del Sassuolo.Tribunali sportivi sempre bollenti. Tra oggi o l'inizio della prossima settimana sono attese le decisioni di primo grado su Parma e Chievo. Per il caso dei messaggi whatsapp del parmense Calaiò allo spezzino De Col prima dell'ultimo match di B dello scorso torneo al Picco, l'accusa ha chiesto 4 anni di stop per l'attaccante crociato. Per il club, un -2 sulla classifica 2017-18 (sufficiente per far perdere al Parma la promozione), oppure un -6 da scontare nella Serie A 2018-19. «La A ce la siamo conquistata sul campo, tutto questo è ridicolo», ha tuonato l'ex capitano ed ora club manager Alessandro Lucarelli. «Il Palermo spera di salire al posto nostro? Non si ergano a paladini della giustizia».Anche il Chievo rischia la A per il -15 chiesto dalla Procura (così come per il Cesena) nel processo sulle presunte plusvalenze fittizie, per il club gialloblù frutto di un deferimento pieno di errori.