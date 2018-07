Parma deferito, a rischio la serie A

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, sono arrivati i deferimenti della Procura Federale per il cosiddetto caso degli sms prima di Spezia-Parma 0-2, ultima giornata della scorsa i serie B e decisiva per il ritorno dei crociati in A. Andrà a processo sportivo l'attaccante degli emiliani Emanuele Calaiò, cui è stata contestata la violazione dell'articolo 7, quello sull'illecito sportivo. Deferito anche lo stesso club, per responsabilità oggettiva. La paura a Parma e nel Parma è di una penalizzazione che possa far perdere la promozione, per la quale spera ancora il Palermo.Calaiò è stato deferito per una serie di whatsapp (corredati da emoticon) all'ex compagno di squadra Filippo De Col: «Ehi pippein non rompete il cazzein mi raccomando amico mio», «Dillo anche a Claudien» (Claudio Terzi) e «Soprattutto col rapporto che avete con me». Secondo la Procura, ha «posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, Filippo De Col e Claudio Terzi». Non è stato considerato dall'inchiesta, invece, un successivo whatsapp di Calaiò a De Col, nel quale sottolineava di stare scherzando.Udienza fissata martedì 17, così come quella per Chievo e Cesena, deferite, per una vicenda di presunte plusvalenze fittizie, per responsabilità diretta, essendo coinvolti i due presidenti. Quello del Chievo, Luca Campedelli, ha ribadito che il club gialloblù «ha sempre rispettato le regole, senza mai sgarrare. Possono anche fucilarmi, non mi interessa. Ogni cosa a suo tempo e poi ci divertiremo. Mi fa male che sia stato infangato il nome del Chievo».Si attende pure l'appello per il Foggia, penalizzato in primo grado di 15 punti nella prossima B e accusato di uso di fondi illeciti tra il 2015 e il 2017. Conta con il ricorso di essere prosciolto l'ex tecnico rossonero Roberto De Zerbi, presentato ieri al Sassuolo, squalificato per tre mesi.riproduzione riservata ®