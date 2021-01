Parlare di Melissa, la bambina di dieci mesi affetta da Sma di Tipo 1 e in attesa della pronuncia dell'Aifa per ottenere la cura con Zolgensa, significa parlare di tutti i bambini italiani la cui vita è appesa al filo di una decisione. Come lei ci sono Federico, 17 mesi. Rosy, di 16 mesi. Nicolò, 10 mesi. E ancora Marco, Stefano, David, Leonardo, Paolo, Andrea, Angelo, Luca, Amy, Lorenzo.

NICOLÒ, 10 MESI. Per lui il miracolo sembrava essere arrivato a Natale, quando la Regione Veneto aveva annunciato che si sarebbe fatta carico del costo della terapia. Il parere contrario dei medici ha bloccato tutto, e ora papà Mattia e mamma Giorgia sono determinati a tentare la strada della cura all'estero se saranno costretti.

ROSANNA, 16 MESI. Fino a pochi mesi fa i genitori di Rosy avevano messo al corrente della patologia solo pochi intimi: a prima vista è impossibile riconoscerla da una bimba sana.

FEDERICO, 17 MESI. La diagnosi è arrivata quando aveva cinque mesi e mezzo. È il gemello di Andrea, così per mamma Rossella e papà Saverio è stato più facile notare le differenze di sviluppo tra i due bambini.

