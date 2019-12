Parisse: «Con Hunziker e J-Ax facciamo vincere la musica»

ROMA - «Il bello di questo show sta nell'idea iniziale. Si fa musica insieme e non si creano illusioni. Sui talent invece sono scettica». Lo racconta Valentina Parisse, 33enne romana, cantautrice, con la passione per la musica black e giudice per il secondo anno di All Together Now, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker («una donna stupenda, una mamma e una professionista») e J-Ax «la parte più ironica della coppia». A maggio, agli Internazionali di ippica a Roma, ha cantato l'inno di Mameli davanti al presidente Mattarella. «Mi tremavano le gambe, tra il pubblico c'era anche Bruce Springsteen», racconta Valentina che nel 2020 pubblicherà il nuovo album: «Sarà tutto in italiano, con forti influenze rock e collaborazioni pazzesche». (E. Cos.)

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

