Paris vince e pensa già al bis oggi superG che vale la Coppa

ROMA - Dalle Alpi di Bormio e Kitzbuhel alle montagne scandinave di Kvitfjell e poi giù sino ai Pirenei di Soldeu: è sempre Dominik Paris il re della discesa. L'azzurro - 29 anni, 6° successo stagionale e 15° in carriera oltre al titolo iridato di superG - ha infatti vinto l'ultima discesa della stagione a Soelden, precedendo il norvegese Kjetil Jansrud e l'austriaco Otmar Striedinger mentre allo svizzero Beat Feuz è bastato il sesto posto per vincere per il secondo anno consecutivo la coppa di disciplina con 540 punti contro i 520 dell'italiano. Per Paris il bello arriva ora visto che oggi tocca al superG. L'azzurro è' infatti in piena corsa per la vittoria di gara ma anche per conquista della coppa di disciplina. L'azzurro ha infatti 330 punti contro i 286 del suo principale rivale, l'austriaco Vincent Kriechmayr. «Farò la mia parte anche in questa ultima prova della stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA