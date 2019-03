Paris, doppietta in Coppa dopo la libera il superG

Marco Lobasso

ROMA - Dominik Paris non si ferma più. Dopo la discesa ecco il superG in Norvegia, prima delle finali di Coppa del mondo della prossima settimana che chiuderanno la stagione 2019. Per il gigantesco altoatesino è la seconda doppietta di Paris - con due vittorie in due giorni in due discipline diverse - dopo quella di fine dicembre a Bormio. Per l'azzurro - 29 anni, campione mondiale di SuperG poche settimane fa ad Aare - è il quinto successo di una stagione magica, il 14° in carriera. Questa vittoria lo fa balzare anche in testa alla classifica generale di disciplina e c'è così per lui anche la concretissima possibilità di vincere pure la Coppa di SuperG. L'ultimo e unico azzurro a riuscirci fu un altro altoatesino, il gardenese Peter Runggaldier, nel 1995. Paris a 330 punti contro i 286 dell'austriaco Vincent Kriechmayr quando manca una sola gara alla fine della stagione. Domme, come lo chiamano gli amici, pur con qualche piccolo errore, si è lasciato alle spalle il norvegese Kjetil Jansrud (1'2920) e lo svizzero Beat Feuz (1'2980).

«In superG fa tanta differenza se riesci a far correre gli sci, e io ho fatto così ha spiegato il campione mondiale: ho preso qualche rischio, ma ho sempre lasciato correre gli sci al massimo. Per questo motivo ho fatto anche qualche piccolo errore di linea, ma ero molto veloce ed è andata bene. Il risultato è arrivato. Quest'anno penso di aver fatto un salto di qualità in tutto: un pò di esperienza in più, un migliore sviluppo dei materiali, poi la fiducia che arriva gara dopo gara e con la fiducia cresce tutto».

E ora l'ultima fatica per il titolo. «La Coppa è vicina, ma è meglio che ne parliamo dopo le gare delle Finali, perché in superG può succedere sempre di tutto. Si fa in fretta a fare un errore che può compromettere una stagione».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA