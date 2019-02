Paris d'oro nel superG Italia regina mondiale

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Fa un effetto inebriante vedere l'Italia lassù, in testa al medagliere dei mondiali di sci alpino ad Aare, in Svezia, davanti a giganti come Austria, Svizzera, Stati Uniti. Dopo due giornate siamo i più forti del mondo sulla neve: ieri oro di Dominik Paris e martedì argento di Sofia Goggia, entrambi nel SuperG, la specialità più difficile di tutto il programma, tra i paletti a 100 all'ora, senza prove cronometrate e con una sola ricognizione.Ieri l'azzurro Paris è stato stratosferico, perfetto per tutto il tracciato chiuso davanti all'austriaco Kriechmayr e al francese Clarey a pari merito, battuti di soli 9 centesimi (1'2420 e 1'2429). Splendido quarto l'ex mondiale Christof Hinnerhofer (1'2455), ottavo Casse.«È stata una guerra arrivare in fondo». Dominik Paris commenta così la vittoria nel superG ai mondiali di Are, in Svezia. L'azzurro, neo campione del mondo, era partito col pettorale numero 3. «Si vedeva zero, ma sono riuscito ad arrivare comunque. Hanno fatto fatica tutti. Non è stato per niente facile, soprattutto senza luce, ma sono riuscito a trovare forse quel giusto feeling per centrare il tempo necessario» prosegue l'azzurro. «Nella parte centrale ho sciato abbastanza bene e ho sentito che ero veloce. Ma era difficilissimo con la visibilità così. Ho visto la gara di Feuz, poi mi è parso di capire che Tumler fosse uscito, sentivo qualcosa per radio - spiega -. Non mi aspettavo che bastasse questa manche per vincere. Non capivo se stessi andando bene o no, ho solo provato a mollare gli sci e alla fine è andata bene». Poi lo stupore che non finisce mai. «Dopo le vittorie di Bormio e quella a Kiztbuehel è arrivato anche questo oro. È davvero un anno magico».Resta la magnifica giornata dell'Italsci, con il suo uomo jet più forte, un giorno dopo l'argento di quell'altra fuoriclasse della Goggia sempre in SuperG. E pensare che al Mondiale di un anno fa l'unica medaglia azzurra era arrivata solo nell'ultima giornata dell'evento. E non finisce certo qui. Oggi riposo per tutti, ma domani si riparte con ambizioni ancora azzurre. C'è la discesa della combinata femminile, e nel pomeriggio lo speciale che assegna le medaglie e tutto può ancora accadere. Poi sabato tocca ancora a super Paris con la discesa libera dove, a questo punto, è il grande favorito.marco.lobasso@leggo.itriproduzione riservata ®