Parioli, 91enne falciato e ucciso. Badante ferito

Stava attraversando viale Bruno Buozzi, ai Parioli, quando un'auto l'ha falciato, uccidendolo sul colpo.

Il 91enne Luigi Cortis è la 65esima vittima sulle strade della Capitale, che ha il triste primato dei pedoni travolti. La salma dell'anziano è rimasta per ore a terra, coperta da un lenzuolo in attesa che la polizia mortuaria effettuava il recupero per il trasporto all'istituto di medicina legale. Una prassi ormai tristemente comune, quella di rilevare l'incidente con il cadavere accanto, con gli automobilisti e curiosi che si fermano all'improvviso provocando spesso altri tamponamenti. I familiari hanno sporto denuncia.

L'Alfa Roma Giulietta, condotta da un uomo di 72 anni, nell'impatto ha ferito gravemente anche il badante. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, tra le ipotesi prese in esame ci sarebbe anche quella dell'alta velocità del veicolo (con il conducente forse distratto dal cellulare) mentre l'attraversamento potrebbe non essere avvenuto sulle strisce pedonali. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

