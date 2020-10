Parigi senza cafè, New York pronta a una serrata

Parigi nella morsa dei contagi diventa zona di massima allerta: le autorità ha disposto nuove misure, subito operative. I ristoranti della Capitale potranno restare aperti, ma con un nuovo protocollo sanitario: alla stessa tavola non potranno sedersi più di sei persone (prima erano 10). I bar invece - i celebri cafè parigini - devono tirare giù le saracinesche fino al 19 ottobre. Sono vietati anche la vendita e il consumo di alcol in strada a partire dalle 22, così come la diffusione di musica amplificata. Chiuse palestre e piscine, e gli impianti sportivi potranno accogliere un massimo di 1000 persone.

Dall'altra parte dell'oceano, stretta in vista anche per New York: di fronte all'impennata dei contagi, il sindaco Bill De Blasio ha annunciato il lockdown - a partire da domani - di nove quartieri a Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione. Scuole e attività non essenziali verranno chiuse e la quarantena interesserà anche i ristoranti che servono all'aperto.

