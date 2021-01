Parigi e Berlino in lockdown fino a febbraio

La Francia resterà in lockdown fino alla fine di gennaio. «Tutti gli esercizi che sono attualmente chiusi, lo resteranno almeno fino a fine gennaio» ha annunciato il primo ministro Jean Castex. Restano dunque chiusi e non riapriranno dal 20 gennaio, come era stato ipotizzato dal presidente Macron a fine novembre, bar, ristoranti, cinema, musei e palestre. Non riaprono neppure gli impianti di risalita. Per bar e ristoranti, chiusi da ottobre, «la prospettiva di una riapertura è rinviata almeno a metà febbraio».

Analoga decisione in Germania, che nelle ultime 24 ore ha avuto più di mille morti per Covid. A Berlino la cancelliera Angela Merkel ha raggiunto l'accordo con i 16 Stati federali per prorogare fino al 31 gennaio il lockdown introdotto a metà dicembre e che prevede la chiusura di scuole, bar, ristoranti e molti negozi.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 05:01

